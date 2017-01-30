Создатель Ori and the Blind Forest поделился мнением о PlayStation 5

Руководитель проекта Ori and the Blind Forest, недавно похваливший Project Scorpio и назвавший PlayStation 4 Pro приставкой промежуточного поколения, используя слово с негативной окраской «half-assed», извинился перед фанатами Sony, заявив, что обижать никого не собирался.

Впрочем, PS4 Pro, считает Томас Маллер (Thomas Mahler), действительно является промежуточной консолью, а вот настоящий технологический скачек предложит уже PlayStation 5.

«Когда Sony покажет PlayStation 5, а это произойдет скорее всего после релиза Scopio, скорее всего мы узнаем о полной поддержки на ней игр с PS4. Дело в том, что новая приставка, аналогично PS4 Pro, также по сути окажется апгрейдом существующей. Архитектура будет использована та же самая. Я думаю, что новые игры для PS5 в большинстве не станут эксклюзивами, а могут иметь обратную совместимость и с PS4».

Таким образом, уверен Малер, приставки пойдут по PC-пути с постоянными апгрейдами железа.  

Источник
NeoGAF
Теги
игры Project Scorpio

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