Мадс Миккельсен исполнит роль злодея в Death Stranding

В Death Stranding роль злодея достанется актеру Мадсу Миккельсену (Mads Mikkelsen), заявил Хидео Кодзима (Hideo Kojima). Кроме того, он рассказал, что знаменитые актеры (напомним, что в игре «снимается» также Норман Ридус, звезда «Бродячих Мертвецов», а также режиссер Гильермо дель Торо) подарят не только голоса персонажам, но и внешность с жестами.

Кстати, впервые о Миккельсене геймдизайнер узнал из фильмов «Казино Рояль» и «Вальгалла: Сага о викинге». Он также посмотрел трилогию «Дилер», после чего понял, насколько велик актерский талант звезды.

Что касается Нормана Ридуса (Norman Reedus), то о нем Кодзиме рассказал режиссер Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro), снимавший Ридуса в «Мутантах».

Напомним, что Death Stranding станет первым детищем Хидео Кодзима после его ухода из компании Konami в декабре 2015 года. Она производится студией Kojima Productions. Главную роль в игре получил Норман Ридус, уже успевший отметиться не только в кинематографе, но и в отмененном хорроре Silent Hills, также разрабатываемым Кодзимой.