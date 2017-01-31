Представлено видео Project CARS 2

Студия Slightly Mad Studios, которая сейчас активно работает над продолжением Project Cars, не имеет отношения к показанному первому трейлеру гоночного симулятора с кадрами непосредственно на движке. Однако в том, что мы видим реальный игровой процесс, сомнений нет.

Судя по видео, нас ждут действительно необычные для игры погодные эффекты (лужи, если дождь идет долго, становятся больше, ветер имеет значение для управления авто, реализован плавный переход между сезонами).

Дата выхода игры пока не называется.