Цифра дня: Сколько раз скачали Super Mario Run?

Цифра дня:

78 000 000

раз скачали Super Mario Run.

Компания Nintendo отчиталась о своих финансовых результатах в прошедшем квартале и, заодно, рассказала об успехах мобильной игры Super Mario Run. На данный момент количество загрузок Super Mario Run уже превысило 78 миллионов.

Впрочем, заплатить 9,99 доллара за разблокировку всех дополнительных возможностей решаются от 5% до 10% игроков в Super Mario Run, точный процент плательщиков компания не назвала.

Напомним, Super Mario Run вышла для iPhone и iPad в декабре 2016 года, а в версии для Android ожидается только в марте 2017 года.

Источник
The Wall Street Journal
Теги
смартфон ANDROID игра IOS NINTENDO Super Mario Run Super Mario палншет

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