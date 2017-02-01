Названа дата релиза Final Fantasy XII: The Zodiac Age

К сожалению, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, ремастер японской ролевой игры, изначально вышедшей на PlayStation 2, а теперь готовящейся для PlayStation 4, не появится в первом квартале этого года, как предполагалось ранее. Датой релиза в США и Европе в Square Enix назвали 11 июля 2017-го года.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age от «просто» Final Fantasy XII отличается улучшенной графикой высокого разрешения, перезаписанным звуком, улучшенными видео-роликами, системой автоматического сохранения, быстрыми загрузками, ускоренным режимом (опробованным в World of Final Fantasy и помогающим сэкономить время в тех же сражениях в 2-4 раза) и измененной системой развития персонажей. Также ожидается новая экипировка и новые предметы, отдельный режим испытаний и множество других нововведений.  

Источник
Eurogamer
Теги
игры final fantasy Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Комментарии

Из рубрикиИгры
Tianfall 2 продалась недостаточно хорошо
Новая Need for Speed может стать самой интересной и красивой в серии
Horizon: Zero Dawn ушла на золото

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 359
5 лучших смартфонов 2016 года 267
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 172
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77