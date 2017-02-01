Tianfall 2 продалась недостаточно хорошо

Компания Electronic Arts сообщила, что боевик Titanfall 2 разошелся недостаточно высоким тиражом — меньшим, чем ожидали боссы. Однако забрасывать серию издательство не планирует, руководство игрового гиганта считает, что у вселенной, созданной Respawn есть большой потенциал и светлое будущее. Что до низких продаж, то разработчики верят, что в 2017-ом году шутер продолжат покупать, особенно после выпуска новых обновлений (нас ждут дополнительные карты, режимы, возможно, что даже сюжетные миссии).

Также в Electronic Arts заявили, что Titanfall 2 получает исключительно высокие оценки и это не может не радовать. 

Источник
Venture Beat
Теги
игры Titanfall 2

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