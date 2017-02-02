Nintendo выпустила Fire Emblem Heroes для Android и iOS

Компания Nintendo сообщила о выпуске мобильной тактической ролевой игры Fire Emblem Heroes для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.





Напомним, Fire Emblem Heroe выводит известную японскую серию пошаговых тактических ролевых игр Fire Emblem на современные смартфоны и планшеты.

По словам разработчиков, Fire Emblem Heroes — это оригинальная стратегия с элементами ролевой игры, повествующая о двух противоборствующих королевствах. Игроку предстоит стать магом, умеющим призывать героев из всех игр серии Fire Emblem. Пользователи смогут где угодно и когда угодно принимать участие в боях, специально адаптированных под мобильные устройства, развивать новичков и легендарных героев. Некоторые знакомые персонажи станут союзниками, а другие — вражескими генералами.

Fire Emblem Heroes для iOS и Android можно загрузить бесплатно в App Store и Google Play, но в игре присутствует платный контент.