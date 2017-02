Pokemon GO заработала больше миллиарда долларов

Пару недель назад в сети обнаружилась информация о том, что Pokemon GO заработала более 800 миллионов долларов за 110 дней. Теперь же утверждается, что мобильная игра, вышедшая для iOS и Android, принесла доход более 1 миллиарда долларов. Таким образом, можно утверждать, что более успешного игрового проекта для смартфонов в истории еще не было. Для достижения денежного Олимпа Pokemon GO потребовалось менее 7 месяцев. Кстати, Pokemon GO по-прежнему приносит издателю по 2 миллиона долларов каждый день.

Второе место у Clash Royale, которая также подбирается к миллиарду.