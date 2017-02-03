Project Giant Robot для Wii U отменили

Один из самых амбициозных и интересных проектов для Wii U, Project Giant Robot, к сожалению, был отменен. Детище легендарного игрового дизайнера Шигеру Миямото (Shigeru Miyamoto), заявленное несколько лет назад, никогда не увидит свет. В Nintendo по поводу прекращения разработки ответили весьма сухо: «Мы приняли такое решение в связи с нашей новой политикой». Вероятно, речь идет о политике «убийства» еще достаточно молодой системы Wii U.

В Project Giant Robot, которая так и не получила финального названия, предлагалось управлять гигантским роботом, разрушать объектов и сражаться с другими механическими гигантами с помощью необычного джойпада Wii U.