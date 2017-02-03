Sony рассказала об увеличении прибыли от PlayStation Network

Компания Sony заявила, что выручка от PlayStation Network выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, продажи PlayStation VR соответствуют ожиданиям боссов — это сотни тысяч устройств. Также отмечаются успехи PlayStation 4 Pro, которая продается лучше Slim-версии консоли. Многие покупают Pro-вариант сразу вместе с PlayStation VR.

За 3 месяц, а именно с 1 октября по 31 декабря 2016-го года, Sony отправила в магазины 9,7 миллионов PlayStation 4. В прошлом году за этот же период было отгружено всего 8,4 миллиона. А за все время приставка разошлась тиражом в 57,1 миллиона единиц. К марту в Sony планируют преодолеть планку в 60 миллионов.

Для сравнения, PlayStation 3 к 2013 году была реализована в количестве 80 миллионов. Но устройству тогда уже было почти 7 лет. «Четверка» же доступна менее 4-х лет. К концу своего жизненного цикла, считают аналитики, PlayStation 4 купят более 100 миллионов игроков.