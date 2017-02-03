Valve в скором времени может обновить дизайн Steam

Компания Valve готовит масштабный редизайн своего сервиса цифровой дистрибуции Steam. По всей видимости, нас ждет новый, расширенный интерфейс и множество других нововведений, вроде разделов «фильмы», «комиксы», «ТВ» — кодовое название проекта SteamU. В списке игр на скриншотах также обнаружили Halo 5: Guardians, Forza Motorsport 5, нынешние эксклюзивы для Xbox One.

К слову, все упоминания о смене дизайна после появления информации в сети Valve отчего-то удалила. Комментариев также представители компании не дали. 

Источник
GitHub
Теги
игры Steam VALVE

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