В Гвинте из «Ведьмака» добавилась фракция Нильфгаард

Компания CD Projekt RED сообщила о выходе свежего обновления карточной игры Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака», которая сейчас находится в стадии закрытого бета-тестирования.


Участники закрытого бета-тестирования получают доступ к новой фракции Нильфгаард. Всего им становится доступным более 60 новых карт – как для Нильфгаарда и других фракций, так и нейтральных.

Главная отличительная черта Нильфгаарда — возможность открывать карты противника, влиять на порядок выпадения карт из колоды и использовать шпионов.

Напомним, любимая многими карточная игра Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака» была анонсирована в качестве отдельной игры на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2016, которая прошла с 14 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Гвинт выйдет для Xbox One, PC и PlayStation 4. Бесплатная игра будет распространяться по модели free-to-play для тренировочного и многопользовательского режимов, а за одиночную кампанию с несколькими сюжетными историями придется заплатить, правда, пока неясно сколько именно.

Источник
Gwent
Теги
игра ведьмак CD PROJEKT RED Witcher Gwent гвинт

Комментарии

Из рубрикиИгры
Геймеры недовольны бета-версией Ghost Recon: Wildlands
У PlayStation 4 Pro появится ускоренный режим Boost Mode
Call of Cthulhu и Vampyr пообещали выпустить в конце 2017 года

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 396
5 лучших смартфонов 2016 года 270
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77