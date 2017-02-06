В Гвинте из «Ведьмака» добавилась фракция Нильфгаард

Компания CD Projekt RED сообщила о выходе свежего обновления карточной игры Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака», которая сейчас находится в стадии закрытого бета-тестирования.





Участники закрытого бета-тестирования получают доступ к новой фракции Нильфгаард. Всего им становится доступным более 60 новых карт – как для Нильфгаарда и других фракций, так и нейтральных.

Главная отличительная черта Нильфгаарда — возможность открывать карты противника, влиять на порядок выпадения карт из колоды и использовать шпионов.

Напомним, любимая многими карточная игра Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака» была анонсирована в качестве отдельной игры на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2016, которая прошла с 14 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Гвинт выйдет для Xbox One, PC и PlayStation 4. Бесплатная игра будет распространяться по модели free-to-play для тренировочного и многопользовательского режимов, а за одиночную кампанию с несколькими сюжетными историями придется заплатить, правда, пока неясно сколько именно.