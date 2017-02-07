Denuvo продолжает подвергаться атакам хакеров

Хакеры очень быстро расправились с защитой от Denuvo в Resident Evil 7, затем наступил черед Battlefield 1 и даже Conan Exiles. Кроме того, злоумышленникам удалось взломать папку с секретной информацией и документацией Denuvo; ее обнаружили на официальном сайте компании.

Внутри оказались не только сообщения простых пользователей, но и переписка с издательствами и разработчикам игр, телефонные номера, адреса партнеров, множество другой конфиденциальной информации, связанной с защитой игр. Хакеры также надеются обнаружить файлы, проливающие свет на технологию, которую используют Denuvo.