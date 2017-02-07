TimeSplitters Rewind выйдет в 2017 году

Студия Cinder Interactive Arts, занимающаяся созданием ремейка боевика TimeSplitters, который называется TimeSplitters Rewind, полна решимости выпустить проект уже в этом году. Разработчики, многие из которых работали над оригиналом внутри Free Radical, обещают весь контент из прошлых частей франшизы и поддержку до 16 игроков в многопользовательских баталиях.

Впрочем, изначально TimeSplitters Rewind будет включать лишь парочку карт и несколько режимов — впоследствии Cinder собирается добавлять контент уже после релиза. Нас ждут новые виды оружия, дополнительные карты, сюжетные задания и многое другое. Целевые платформы, что необычно, до сих пор не названы.