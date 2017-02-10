inXile рассказала предысторию мира Torment: Tides of Numenera

Студия inXile Entertainment представила новое любопытное видео, посвященное истории мира грядущей ролевой игры Torment: Tides of Numenera.

Из ролика мы узнаем, что мы окажемся в мире через миллиард лет, в котором одному человеку удалось обмануть саму смерть. Он оставил след на планете и в надежде стать вечным, получил доступ к технологии Нуменера, позволяющей переносить сознание в различные тела. Это существо стало известно, как Меняющийся Бог. Однако, открыв доступ к вечной жизни, он также разбудил страшное зло, известное, как Печаль, хранитель равновесия. Цель существа — уничтожение Меняющегося Бога и всех его последователей, Отверженных.

Собственно, игроку в роли Последнего Отверженного предстоит решить множество дилемм и найти ответы на все важны вопросы, включая, кем на самом деле является главный герой.

Torment: Tides of Numenera уже ушла на золото и появится 28 февраля на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Источник
PCGamer
Теги
игры Torment: Tides of Numenera

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