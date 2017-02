Ubisoft выпустит всего 4 новых AAA игры в новом финансовом году

Руководитель издательства Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot) заявил, что в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля 2017-го года и закончится 31 марта 2018-го года, планирует выпустить лишь 4 крупных проекта. Одна из игр уже известна, это юмористическая RPG South Park: The Fractured but Whole. Ее, кстати, снова перенесли, на этот раз не назвав точную дату релиза.

Что касается еще трех проектов, то о них официальной информации пока нет, но можно предположить, что Ubisoft также выпустит новую Assassin's Creed и следующую Far Cry. Подробностей придется ждать до мая.

Также Гиймо заявил о намерениях Ubisoft поддерживать некую крупную существующую игру, выпуская к ней все новый и новый контент.