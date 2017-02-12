Названы системные требования Sniper Elite 4

Компания Rebellion опубликовала системные требования многообещающего шутера Sniper Elite 4, который выходит на PC, PS4 и Xbox One уже 14 февраля. Неожиданно, но для запуска игры потребуется весьма скромная конфигурация. Судите сами:

Минимальные требования:

Операционная система: Windows 7 (64 бит), Windows 8.1 (64 бит) или Windows 10 (64 бит)

Процессор: Intel Core i3-2100 или аналогичное решение от AMD

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon HD 7870 2 ГБ или NVIDIA GeForce GTX 660 2 ГБ

Рекомендуемые требования:

Операционная система: Windows 7 (64 бит), Windows 8.1 (64 бит) или Windows 10 (64 бит)

Процессор: Intel Core i7-3770 или аналогичное решение от AMD

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 480 или NVIDIA GeForce GTX 970