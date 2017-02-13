Разработка танкового экшна Armored Warfare полностью переходит к Mail.Ru

Mail.Ru Group и разработчик Obsidian Entertainmen сообщили о полной передаче разработки и развития танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата под крыло игрового направления Mail.Ru Group.





Реорганизованная команда разработчиков игры продолжит реализовывать все заявленные ранее планы по улучшению игры, включая регулярные контентные обновления, а также займется воплощением новых идей, которые уже некоторое время находятся в обсуждении.

Команда игрового направления Mail.Ru Group также продолжит работу над «Балансом 2.0» — запланированным комплексом изменений и улучшений баланса и механик Armored Warfare: Проект Армата. Как отмечают разработчики, после проведенного бета-теста новых игровых режимов разработчики получили множество пожеланий и предложений от игроков.