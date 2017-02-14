Фанат Assassin's Creed в Москве совершил Прыжок Веры

19-летний москвич Константин У., фанат сериала Assassin's Creed, разбился насмерть после того, как решил совершить Прыжок Веры. Прыжок Веры, напомним, в игре совершается с большой высотой — персонаж обычно падает в стог сена или в воду. Константин же прыгнул с высотки.

Родители утверждают, что парень вышел из квартиры на общий балкон. Он также оставил записку, в которой заявил, что давно готовился к этому и принял решение осознанно.

В Госдуме после трагедии предложили взять игры под самый жесткий контроль. Так, Андрей Свинцов из Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, считает, что нужно сформировать для этого специальный совет из психологов для изучения игр.