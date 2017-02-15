CD Projekt оценивается в 1,6 миллиарда долларов

Сообщается, что компания CD Projekt, создавшая потрясающую ролевую трилогию «Ведьмак», имеет рыночную капитализацию в 1,6 миллиарда долларов. За день польская команда прибавила 4,17%. За последние 3 месяца рост составил невероятные 56%, а за 5 лет — так и вовсе, 1200%. Таким образом, цена «родителей Ведьмака» выросла в 12 раз. Сейчас звездная команда, напомним, трудится на крупной киберпанк RPG Cyberpunk 2077.

К слову, CD Projekt удалось обойти по рыночной капитализацию крупное и старинное издательство Capcom из Японии, владеющее франшизами Devil May Cry, Resident Evil и Street Fighter. Капитализация японского гиганта составляет всего 1,56 миллиарда долларов.

А вот такая капитализация у других крупных игровых компаний:

Konami: 5,89 миллиардов долларов

Square Enix: 3,52 миллиарда долларов

Focus Home Interactive: 152 миллиона долларов

Activision Blizzard: 40,38 миллиардов долларов