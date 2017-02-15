В сети появились новые изображения Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

В сети появились новые скриншоты сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — ремастера/ремейка первых трех частей культового платформера (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back и Crash Bandicoot 3: Warped ). На этот раз на изображениях демонстрируется ремастер Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back.

Сборник от Vicarious Visions появится на PS4 в 2017-ом году.

Напомним, что игра бла анонсирована на конференции PlayStation Experience 2016. 

Речь идет не просто о HD-ремастерах, а об играх, перерисованных заново и созданных буквально с нуля. Новые элементы, более совершенный игровой процесс и система автоматических сохранений прилагаются! Издавать сборник будет Activision. 

Источник
DualShockers
Теги
игры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

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