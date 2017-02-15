Nier: Automata получила высокую оценку в Famitsu

В Интернете появилась информация о том, какую оценку поставили японские журналисты авторитетного издания Famitus ожидаемому экшну Nier: Automata.

Игра от Platinum Games, изданная Square Enix, получила 39 баллов из 40, почти максимальный балл. Трое оценили ее на «десятку», а один поставил 9 баллов. Первая часть в свое время отхватила 34 балла из 40.

В Японии эксклюзив для PlayStation 4 можно будет приобрести 23 февраля, а до России игра доберется только 10 марта.