Анонсирована X-Morph: Defense

Создатели Zombie Driver, студия EXOR Studios, анонсировали X-Morph: Defense, игру в жанре шутера с элементами стратегии и Tower Defence, которая создается на движке Schmetterling и готовится для PC, Xbox One, PS4 осенью 2017-го года.

Авторы обещают полностью разрушаемый мир и динамичные схватки с участием гостей из космоса, стремящимися поселиться на Земле и избавиться от человечества. Собственно, в честь инопланетян, «Икс-Морфов», и названа игра.

Чужие могут строить базы на любой точке, заниматься изменением климата планеты, расставлять сторожевые башни для защиты построек, обороняться и наступать.

Также имеется возможность взять на себя управление истребителем и заняться расстрелом врагов с воздуха.

Разудалые перестрелки возможны на одном экране по методу Split-Screen.

Источник
PlayStation Blog
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