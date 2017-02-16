Представлены скриншоты Apocalypse Now

Компания American Zoetrope представила скриншоты ожидаемого ролевого боевика по мотивам фильма «Апокалипсис сегодня». Сборы на Apocalypse Now на Kickstarter заканчиваются — на данный момент выручить удалось 172 000 долларов. Дальнейший сбор продолжится на официальном сайте игры.

Напомним, что на главной краудфандинговой площадке авторы намеревались заполучить 900 000 долларов финансовой поддержки от игроков. До конца сборов осталось менее 9 дней, следовательно им вряд ли удастся достичь поставленной цели. Общая цель всех сборов же куда больше, 5 000 000 долларов.

Разработчики обещают реалистичный хоррор от первого лица с ролевыми элементами, но без открытого мира. Сюжет постоянно будет держать игрока в напряжении, судьбы персонажей напрямую зависят от его действий. Нам также обещают много непростых решений, психологический аспект и мощную историю.

Действие развернется в джунглях Вьетнама, среди потрясающей природы. В роли протагониста выступит капитан Уиллард. Главной же целью станет убийство полковника Курца, создавшего частную армию, наводящего ужас и творящего хаос.

По словам авторов, большинство конфликтов игрок сможет избежать. Но для этого потребуется действовать скрытно и думать головой. Стелс играет важную роль в Apocalypse Now. Важно также следить за ресурсами вашей группы и поддерживать теплые, дружеские отношения.