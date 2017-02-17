Игра Batman: Arkham Underworld вышла на Android

Несколько месяцев тактическая игра Batman: Arkham Underworld была выпущена для iPhone и iPad. Теперь разработчик Rocksteady выпустил версию Batman: Arkham Underworld для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android.





В отличие от большинства игр про Бэтмена, здесь геймерам предлагается выступить на стороне суперзлодеев и стать главарем криминального мира. Для этого надо нанимать суперзлодеев DC Comics, тренировать бандитов и устраивать разборки, накапливая деньги и власть. Также игрокам предстоит защитить собственную базу от конкурентов.

Игра Batman: Arkham Underworld является бесплатной, но в ней есть предметы, которые можно купить за настоящие деньги. Batman: Arkham Underworld доступна в Google Play.