Metacritic назвала лучших игровых издателей 2016-го года

Сайт Metacritic назвала лучшие крупные (выпустившие больше 12 позиций) игровые издательства 2016-го года. В основу рейтинга легли средние баллы выпущенных ими проектов — «отличные» (90 баллов и выше), «хорошие» (75 баллов и выше) и «плохие» (49 баллов и ниже).

На первом месте оказалась Electronic Arts — лучшая игра получила 89 баллов и это Titanfall 2, а худшая, Need for Speed, была оценена на 68 баллов.

«Серебро» взяла Square Enix — с лучшим проектом Rise of the Tomb Raider для PS4 с 86 баллами, худшим же стало дополнение Cold Darkness Awakened для той же Rise of the Tomb Raider с 58 баллами.

Третья позиция у Nintendo — Fire Emblem Fates: Special Edition стала лучшей с 88 баллами, а Pokemon Rumble World оказалась худшей с 58 баллами.