«Пьяная» белорусская игра Drunk or Dead получила награду

Создатели игры Drunk or Dead («Пей или Умри»), зомби-шутера, в мире которого жуткий вирус, превращающий людей в безумных пожирателей плоти, поражает только трезвых людей и, соответственно, главным героям приходится постоянно «закидываться, получили награду на конференции White Nights в Праге за лучшую игру для VR-устройств.

Сам проект доступен в Steam с января, предназначен для счастливых обладателей VR-шлемов, достигших 18-летнего возраста.