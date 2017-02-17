Gears of War 4 получило обновление на 248,5 ГБ

В Windows Store появилось обновление шутера от третьего лица Gears of War 4. Казалось бы, ничего в этом особенно нет — если бы не объем данных. Скачать предлагается 248,5 ГБ. Что содержит такой монструозный патч, не сообщается.

Напомним, что Gears of War 4 называют одной их лучших многопользовательских забав последних лет, хвалят динамику игрового процесса. А вот сюжетная линия, напротив, по вкусу большинству рецензентов не пришлась. Оригинальная трилогия, уверены игровые журналисты, была куда более эмоциональной. Впрочем некоторые утверждают, что драматизма и мощных моментов в Gears of War 4 все равно достаточно.



