В Bethesda работают над огромными играми

Тодд Говард (Todd Howard) из Bethesda заявил, что внутри Bethesda кипит работа сразу над двумя крупными играми — причем, большими настолько, что раньше команда проектов подобных масштабов попросту не создавала.

«Мы работаем над двумя позициями, размах для нас привычный, однако игры еще больше. Разработчики трудятся над ними одновременно. Говорить пока еще что-то конкретное рано. Поэтому все, что могу сказать — вас ждут гигантские приключения».

Учитывая, насколько обширными были вселенные Skyrim и Fallout 4, можно предположить, что в будущем нас ждет нечто не менее впечатляющее.