Названы системные требования Berserk and the Band of the Hawk

Издательство Koei Tecmo опубликовала расширенные системные требования к аниме слэшеру Berserk and the Band of the Hawk для PC.

Чтобы запустить игру, нужно обладать следующей конфигурацией:

Операционная система: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-870 2,93 ГГц или AMD FX-8120 3,1 ГГц

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 (DirectX 11) 1 ГБ

Свободное место на HDD: 20 Гбайт

Для разрешения 1080p понадобится:

Операционная система: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-2600 3,4 ГГц или AMD FX-8370 4 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 2 ГБ или AMD Radeon R9 280 2 ГБ

Свободное место на HDD: 20 Гбайт

Наконец, если вам хочется увидеть картинку в 4K, то готовьте:

Операционная система: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-2600 3,4 ГГц или AMD FX-8370 4 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 980 или AMD Radeon RX 480

Свободное место на HDD: 20 Гбайт