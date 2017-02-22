Dragon Quest X выйдет на PlayStation 4 уже летом

Компания Square Enix заявила о намерении выпустить свою MMORPG Dragon Quest X для PlayStation 4 уже летом. Версия для Nintendo Switch также не заставит себя долго ждать и появится в промежутке между летом и осенью этого года.

Оригинальная версия, вышедшая на Nintendo Wii в 2012-ом году, поддержки лишится — разработчики акцентируют все внимание на более мощных системах, чтобы продолжить развивать вселенную и добавлять новый контент. Весь прогресс из версии для Wii позволят перенести в обновленный вариант для Switch.