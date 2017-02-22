Анонсирована Dungeons 3

Компании Kalypso Media и Realmforge Studios анонсировали третью часть популярного симулятора темного правителя подземелий (духовная наследница Dungeon Keeper) Dungeons 3. Вам все также придется развивать собственное злое подземелье и захватывать населенные пункты на поверхности. Фирменный юмор никуда не денется.

Нас ожидает огромное количество существ, новых построек, ловушек, одиночная кампания на 20 часов, кооперативный режим и случайно генерируемые карты. Релиз намечен на конец 2017-го года на PS4, Xbox One, PC. 

Источник
DualShockers
Теги
игры Dungeons

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