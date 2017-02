EDGE поставил новой The Legend of Zelda десять баллов

Главной темой нового номера журнала EDGE стала приключенческая игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild, выходящая на Nintendo Wii U и Nintendo Switch уже 3 марта 2017-го года. Критики наградили проект 10 баллами из 10 возможных. Более того, редактор издания заявил, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild это лучшее, что он опробовал за последнее время. Отмечается великолепная графика, живой мир, внимание к деталям, продвинутый физический движок, великолепный AI врагов и гигантское колиество контента.

Что касается оценок других игр, то с ними вы можете ознакомиться ниже.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (10)

Horizon Zero Dawn (9)

Nioh (9)

Sniper Elite 4 (7)

Torment: Tides of Numenera (8)

Aaero (7)

Dexed (6)

Dandy Dungeon (9)

Напомним, что игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild будет полностью переведена на русский язык впервые в истории сериала. На русский язык будут переведены как текст игры, так и реплики персонажей, при этом оригинальное название игры на английском языке будет сохранено.

По словам разработчиков, The Legend of Zelda: Breath of the Wild является самым масштабным приключением в серии The Legend of Zelda. Действие разворачивается в открытом мире со множеством видов оружия и экипировки.