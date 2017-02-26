На Pillars of Eternity II собрана рекордная сумма

На ролевую игру Pillars of Eternity II: Deadfire разработчикам удалось собрать более 4,4 миллионов долларов через платформу FIG. Это не только в 4 раза большее запланированного изначально, но и является краудфандинговым рекордом для жанра RPG в целом.

Разработчики благодарят фанатов и обещают включить в проект множество уникальных элементов. Например, появится сложная система управления командой корабля. Персонажей позволят назначать на разные роли на борту судна. Кроме того, предусмотрены динамичные сражения в океане. Победы дадут опыт и позволят улучшить характеристики героев. Геймеру также предлагается следить за моральным духом команды, чтобы избежать бунта. В общем, нас ждет самая настоящая и комплексная не только классическая, но и морская RPG.

Релиз, напомним, запланирован на 2018-ый год.

Напомним, что оригиналу, ставшему эдаким Baldur's Gate нового поколения, удалось заполучить 4 миллиона долларов поддержки через Kickstarter. Игра была тепло принята и геймерами и критиками, получила несколько DLC и вошла в число лучших компьютерных RPG последнего времени.

В Pillars of Eternity 2: Deadfire история начнется с того самого момента, где завершилась в первой части. Большое внимание разработчики уделят крепости Каэд Нуа.

Пресс-релиз гласит: «Бог света и возрождения Эотас. Все думали, что он умер, однако он жил в каменном гиганте под крепостью Каэд Нуа. Пытаясь выбраться наружу он разрушает вашу крепость и оставляет вас на грани жизни и смерти. Вам предстоит вернуть свою душу. А для этого придется найти бога и заставить его ответить на ваши вопросы. Вопросы, которые могу привести мир смертных и мир богов к хаосу».

В Pillars of Eternity 2: Deadfire предстоит путешествовать и по земле и по морю, изучить самые разные культуры и страны, повстречать новых NPC. Впрочем, появятся и старые знакомые. В игре будет реализована функция переноса сохранений из оригинала.