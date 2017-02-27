Spider-Man должна стать лучшей игрой про Человека-Паука

В Marvel Games заявили, что стали сотрудничать со студией Insomnica Games для создания лучшей в истории игры про Человека-Паука. Кроме того, нам пообещали раскрыть характер героя с неожиданной стороны и, конечно, показать, насколько он крутой.

«Многие люди в Sony и Insomniac являются большими поклонниками персонажа. Офис Marvel Games располагается в 10 минутах от офиса Insomniac, мы часто встречаемся, общаемся. Многие из нас были фанатами героя в детстве. Как-то во время бесед о Человеке-Пауке мы пришли к выводу, что пора сделать игру, которая покажет миру всю его крутость. Весь наш опыт и все наши эмоции вложены в Spider-Man. Мы хотим дать персонажу тот мир, который он заслуживает».

Напомним, что Spider-Man заявлена в качестве эксклюзивного проекта для PlayStation 4. Даты релиза у игры пока нет. 

Источник
DualShockers
Теги
игры Spider Man

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