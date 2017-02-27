Suda51 рассказал, каким он видит свою игру про Марио

Скандальный игровой дизайнер Гоити Суда (Goichi Suda), известный больше, как Suda51, рассказал о том, какой видит свою игру о Марио. Он бы отправил бравого водопроводчика в опасное приключение с целью спасти брата Луиджи, а не принцессу Пич, как обычно. Боузер бы стал у Суды не врагом номером один, а, наоборот, напарником.

«Когда появится истинный злодей и утащит Луиджи, Марио придется подружиться с Боузером и объединить усилия. Моя игра была бы похожа на роуд-муви, дорожное приключение. Мари с Боузером бы ехали на автомобиле через всю страну с юга на север».  

Источник
Flickeringmyth
Теги
игры Марио

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