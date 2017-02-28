В сети появился первый скриншот Assassin's Creed: Empire

В Интернете обнаружилось фото с экрана монитора, на котором предположительно некто играет в раннюю версию следующей Assassin's Creed, которая, опять же вероятно, получит подзаголовок Empire.

Судя по скриншоту, действие действительно разворачивается в Египте (об этом можно судить по блокам — такие же использовались для строительства пирамид). Кроме того, можно увидеть греческий щит.

Источник из Kotaku, близкий к Ubisoft, заявляет, что изображение реальное.

По всей вероятности, новая часть Assassin's Creed выйдет в конце 2017-го года.