Middle-Earth: Shadow of War официально анонсирована

Студия Monolith Productions вместе с компанией Warner Bros. Interactive Entertainment анонсировала продолжение Middle-Earth: Shadow of Mordor. Игра называется Middle-Earth: Shadow of War и ее релиз намечен на август 2017-го года для PC, PS4 и Xbox One (также заявлена поддержка будущей Project Scorpio). Разработчики также поделились первым трейлером.

В Middle-Earth: Shadow of War персонаж получит в свои руки новое кольцо всевластия, сразится с Сауроном и Назгулами, а также поучаствует в масштабных сражениях. Также заявлено появление двух персонажей из оригинала.

Кроме того, заявлены системные требования для PC.

Минимальная конфигурация:

Операционная система: Windows 7 SP1

Процессор: Intel i5-2550K

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce 670 и Radeon HD 7950

Место на жестком диске: 60 ГБ

Рекомендуемая система:

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel i7-3770

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce 970 и Radeon R9 290X

Место на жестком диске: 60 ГБ