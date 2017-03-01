Chess Ultra с поддержкой VR выходит весной

Компания Ripstone Games заявила, что симулятор шахмат Chess Ultra выйдет на PC, PS4, Xbox One весной этого года. Игра является продолжением Pure Chess, вышедшей в 2012-ом. Новинка использует движок Unreal Engine 4, поддерживает разрешение 4K и устройства виртуальной реальности Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR.

Разработчики пообещали множество режимов, как для одного игрока, так и сразу для многих через онлайн. Заявлена поддержка Twitch — стримеры смогут сразиться со зрителями с помощью чата.

Источник
DualShockers
Теги
игры

Комментарии

Из рубрикиИгры
The Escapist выйдет на Android и iOS уже завтра
Энтузиасты попытаются сохранить историю видеоигр
Epic Games работает сразу над шестью проектами

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 428
5 лучших смартфонов 2016 года 277
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86