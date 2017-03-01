Epic Games работает сразу над шестью проектами

Креативный директор Epic Games Дональд Мастард (Donal Mustard) заявил, что компания сейчас трудится сразу на 6 проектами. Первым является уже вышедший Paragon, условно-бесплатная онлайн игра для PS4 и PC — активных пользователей в ней насчитывается более 800 000. Авторы обещают поддержку и всевозможные изменения с дополнениями в будущем.

Кроме того, внутри Epic кипит работа над мобильной Spyjinx — в ее создании также участвует студия Bad Robot Джей Джей Абрамса (J. J. Abrams). Также заслуживает внимания Fortnite для PC — в этой игре придется и стрелять, и исследовать мир и строить.

Вдобавок, в Epic развивают Battle Breakers (тактическая ролевая игра, основанная на мультфильмах 80-х) и Robo Recall (VR-проект для Oculus Rift). Не забываем также о поддержке последней версии сетевого шутера Unreal Tournament.