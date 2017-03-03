Представлена техническая демонстрация Borderlands 3

На конференции GDC 2017 компания Gearbox показала отрывки технической демо Borderlands 3 на движке Unreal Engine 4. Разработчики заявили, что речь не идет о реальном прототипе игры, лишь о наработках.

Впрочем, проект действительно создается и появится уже в 4-ом квартале 2018-го года, заявили представители Gearbox.

Напомним, что классические Borderlands являют собой пример качественных шутеров в открытом мире с элементами ролевой игры и прицелом на кооперативное исследование локаций.