Разработка Horizon: Zero Dawn стоила 45 000 000 евро

В голландском NRC подсчитали, что создание боевика в открытом мире Horizon: Zero Dawn от Guerilla Games обошлось в 45 000 000 евро. Кроме того, были обнародованы другие интересные данные.

Над игрой работала команда примерно из 250 человек, также разработчикам помогали подрядчики из Китая — они, по всей вероятности, занимались художественным оформлением. Horizon создавалась на протяжении 6 лет, однако к масштабной работе над ней приступили только осенью 2013-го, после релиза Killzone: Shadow Fall.

Стоимость создания Horizon не так высока, если сравнить с затратами на «Ведьмака 3» (игра стоила полякам 81 000 000 долларов) и Grand Theft Auto V (265 000 000 долларов).