Еще две новые игры используют защиту Denuvo

В Steam обнаружилась информация о том, что система защиты от пиратства Denuvo будет использована еще в двух играх, существующей Dead Rising 4 и готовящейся к релизу Syberia 3. 

Напомним, что Dead Rising 4 доступна с декабря 2016-го года исключительно в Windows Store. Теперь же Capcom решила выпустить проект и в сервисе цифровой дистрибуции Steam, а защитить его с помощью последней версии Denuvo. Что касается Syberia 3, то приключенческий эпик появится 20 апреля 2017-го года. 

Напомним, что не так давно хакерам удалось быстро обойти защиту от Denuvo в Resident Evil 7, затем наступил черед Battlefield 1 и даже Conan Exiles. Кроме того, злоумышленникам удалось взломать папку с секретной информацией и документацией Denuvo; ее обнаружили на официальном сайте компании.

Внутри оказались не только сообщения простых пользователей, но и переписка с издательствами и разработчикам игр, телефонные номера, адреса партнеров, множество другой конфиденциальной информации, связанной с защитой игр. Хакеры также надеются обнаружить файлы, проливающие свет на технологию, которую используют Denuvo. 

Вскоре специалисты Denuvo сообщили, что полностью переделали систему защиты и исправили все ошибки. 

Источник
DSOGaming
Теги
игры Denuvo Dead Rising 4 Syberia 3

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