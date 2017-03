Запуск Switch стал для Nintendo лучшим в США за всю историю

Компания Nintendo сообщила, что запуск приставки Switch стал лучшим в истории компании на территории США. Второе место — у Nintendo Wii. Кроме того, The Legend of Zelda: Breath of the Wild оказалась самой продаваемой игрой в стартовой линейке среди всех новых консолей Nintendo. Вторая позиция у Super Mario 64, вышедшей вместе с Nintendo 64.

В целом Nintendo Switch довольно активно покупают во всем мире. В GameStop старт продаж консоли назвали самым мощным и самым успешным за последние годы.