Запуск Switch стал для Nintendo лучшим в США за всю историю

Компания Nintendo сообщила, что запуск приставки Switch стал лучшим в истории компании на территории США. Второе место — у Nintendo Wii. Кроме того, The Legend of Zelda: Breath of the Wild оказалась самой продаваемой игрой в стартовой линейке среди всех новых консолей Nintendo. Вторая позиция у Super Mario 64, вышедшей вместе с Nintendo 64.

В целом Nintendo Switch довольно активно покупают во всем мире. В GameStop старт продаж консоли назвали самым мощным и самым успешным за последние годы.

Источник
GSMArena
Теги
игры Nintendo Switch

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