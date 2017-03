Uncharted: The Lost Legacy станет последней игрой сериала Uncharted

Uncharted: The Lost Legacy, перспективное самостоятельное дополнение к Uncharted 4 с Хлоей Фрейзер в главной роли, окажется последней игрой в сериале Uncharted, сообщают журналисты из GameInformer.

Напомним, что ранее разработчики уже говорили о том, что Uncharted 4 станет последней историей про Нейтана Дрейка — той же Uncharted 5 с новым персонажем не планируется. Если Uncharted 4 завершила историю Дрейка, то The Lost Legacy поставит жирную точку во всей франшизе.

Продолжать работать с этой вселенной в будущем сотрудники Naughty Dog не планируют.

Действие игры развернется в Индии и расскажет о приключениях двух девушек, Хлои и Надин. По словам разработчиков, по продолжительность The Lost Legacy превзойдет The Last of Us: Left Behind, которая занимала около трех часов; но игра будет короче Uncharted 4.

События будут происходить после Uncharted 4. Нас ждут масштабные уровни, однако совсем иная атмосфера. Отношениям Хлои и Надин сценаристы также обещают уделить много внимания.