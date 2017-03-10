Журналист использовал Joy-Con в заднем проходе

Редактор сайта Motherboard по имени Джед Уитакер (Jed Whitaker) решил проверить, насколько хорошо будет работать джойстик Joy-Con от игровой приставки Nintendo Switch в не совсем традиционном (точнее — совсем не) месте.

Он проконсультировался со своим товарищем из скорой помощи, выбрал одну из игр сборника 1-2-Switch, надел на левый... - А почему, собственно левый? Все из-за особенностей конструкции... - контроллер презерватив, использовал смазку и аккуратно вставил устройство себе в задний проход.

Когда джойстик был внутри, Уитакер заметил, что Switch больше не распознает его. Тогда, смелый экспериментатор попробовал повторить упомянутую выше манипуляцию и с правым контроллером. Результат оказался точно таким же. Вывод редактора — сигнал Bluetooth недостаточно сильный. Описав ситуацию в письме, направленном в офис Nintendo, Уитакер стал ждать ответа, однако такового не последовало.

Напоминаем, что пользователи ранее жаловались на плохой сигнал и при более традиционном использовании Joy-Con'ов.

Источник
Motherboard
Теги
игры Nintendo Switch Валерын Папа

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