Xbox Scorpio получит встроенный БП и возможность записи 4K-видео

Компания Microsoft оснастит свою следующую игровую приставку Xbox, пока известную под кодовым названием Project Scorpio, встроенным блоком питания, совсем как Xbox One S. Об этом и других подробностях рассказал профильный ресурс Windows Central.





Кроме того, разработчики наделят Xbox Scorpio способностью записывать и транслировать игровые видеоклипы с разрешением 4K и со скоростью 60 кадров в секунду. Это значительный шаг вперед по сравнению с текущими возможностями Xbox One — 720p и 30 к/с.

Приставка получит кодеки HEVC и VP9 для декодирования 4K-трансляций вроде Netflix, а также сможет использовать HEVC для кодирования 2160p при 60 к/с в функции Game DVR и для трансляций.

Официальное представление Project Scorpio ожидается 11 июня, к открытию выставки E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе.