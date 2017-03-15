Gran Turismo Sport начнут тестировать 17 марта 2017 года

Компания Sony Interactive Entertainment объявила дату начала закрытого бета-тестирования ожидаемого гоночного долгостроя Gran Turismo Sport – случится это уже 17 марта этого года. Таким образом, пусть медленно, но неумолимо, проект постепенно приближается к финальному релизу.

Что касается тестирования, то доступ к нему изначально получат жители США, через 1 или 2 недели бета придет и в Европу. Разработчики предусмотрели постепенное наращивание количества участников.

Изначально предполагается, что на первых порах серверы GT Sports окажутся открытыми только в определенные часы. Расписание будет опубликовано отдельно.

Записаться на бета-тестирование в Европе вы можете по ссылке ниже.

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Запись на бета-тест Gran Turismo Sport
Теги
игры Gran Turismo Sport

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