Существует вероятность появления Bulletstorm 2

Команда разработчиков, выпустившая динамичный, красочный и увлекательный, но, к сожалению провальный с финансовой точки зрения, шутер Bulletstorm в далеком 2011-ом году, имеет шанс возродить франшизу, если переиздание оригинала для современных платформ под названием Bulletstorm: Full Clip Edition окажется успешным.

Собственно, по словам авторов проекта, Full Clip Edition как раз и создается с целью узнать, насколько интересна Bulletstorm сегодня. Девелоперы уверены, что игровая индустрия изменилась, предпочтения геймеров также поменялись. В качестве примера приводится последняя DOOM, яркий, кровавый и динамичный боевик. Стилистика и темп игрового процесса Bulletstorm схожие.

Bulletstorm: Full Clip Edition можно будет купить 7 апреля 2017-го год для платформ PS4, Xbox One и PC.