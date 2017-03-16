Существует вероятность появления Bulletstorm 2

Команда разработчиков, выпустившая динамичный, красочный и увлекательный, но, к сожалению провальный с финансовой точки зрения, шутер Bulletstorm в далеком 2011-ом году, имеет шанс возродить франшизу, если переиздание оригинала для современных платформ под названием Bulletstorm: Full Clip Edition окажется успешным.

Собственно, по словам авторов проекта, Full Clip Edition как раз и создается с целью узнать, насколько интересна Bulletstorm сегодня. Девелоперы уверены, что игровая индустрия изменилась, предпочтения геймеров также поменялись. В качестве примера приводится последняя DOOM, яркий, кровавый и динамичный боевик. Стилистика и темп игрового процесса Bulletstorm схожие.

Bulletstorm: Full Clip Edition можно будет купить 7 апреля 2017-го год для платформ PS4, Xbox One и PC.

Источник
DualShockers
Теги
игры Bulletstorm

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