Создатели “Ведьмака” объявили турнир по Гвинту

Компания CD Projekt RED запустила Gwent Challenger — первый официальный турнир по Гвинту, карточной игры Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака». Турнир организован совместно с ESL.





В рамках турнира четверо лучших игроков сообщества сразятся с профессионалами из киберспорта: Trump (Jeffrey Shih), Lifecoach (Adrian Koy), Noxious (Kacem Khilaji) и ppd (Peter Dager). Финалисты Gwent Challenger будут бороться за общий призовой фонд — 100 000 долларов. Узнать подробности о турнире можно на официальном сайте.

Напомним, любимая многими карточная игра Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака» была анонсирована в качестве отдельной игры на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2016, которая прошла с 14 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Гвинт выйдет для Xbox One, PC и PlayStation 4. Бесплатная игра будет распространяться по модели free-to-play для тренировочного и многопользовательского режимов, а за одиночную кампанию с несколькими сюжетными историями придется заплатить.